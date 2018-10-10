Шевченко: рад вернуться в Италию в качестве тренера

Сборная Украины сегодня проведет товарищескую встречу с итальянцами.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча Италия - Украина, который состоится сегодня в Генуе.

«Рад вернуться в Италию в качестве тренера, ведь это страна, которая дала мне очень много. Буду рад показать здесь, как играет моя команда.

Конечно, как и у Италии, у нас есть проблемы с составом. За нас не сыграет Ярмоленко, но я попытаюсь построить сильную команду и показать красивый футбол. Секретов по завтрашнему составу у меня нет, но с некоторыми футболистами есть проблемы. Они должны дать ответ, готовы они на игру или нет.

Некоторые футболисты только во вторник добрались в Геную, потому что они играют в европейских чемпионатах. Мы решили, что им не стоит сначала лететь в Украину, а потом уже в Италию. Мы с ними переговорили, посмотрим на их реакцию на футбольном поле, а уже потом примем решение по стартовому составу.

Проблема Италии с нападающими? Италия – страна талантов. Может, сейчас нет сильного нападающего, который поведет всех за собой, но есть много молодых, качественных игроков.

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Почему Италия показывает более слабый футбол по сравнению с тем временем, когда здесь играл я? Если итальянцы не знают, то как я дам ответ? В Италии есть прекрасные молодые игроки, но им надо время.

Преобладание игроков «Шахтера» в составе национальной команде? Мы сбалансировали количество игроков, позвали футболистов с других команд, не только представителей УПЛ. «Шахтер» – очень сильная команда, одна из сильнейших в Украине, поэтому мы вызывали его представителей. Мне досадно, что украинские футболисты в европейских чемпионатах не всегда выходят на поле. Возможно, УПЛ немного потеряла в последнее время.

Пойду ли тренировать «Монцу» по приглашению ее владельца Сильвио Берлускони? Я поздравил его с покупкой клуба, но сейчас я хочу дать максимум сборной Украины и вывести ее на Евро-2020.

Я очень горд быть тренером национальной команды Украины. Чувствую очень большую ответственность. Я пришел в сборную после неудачного выступления на чемпионате Европы 2016 года. Было очень нелегко сформировать новую команду, поднять дух коллектива, изменить полностью всю структуру игры.

Я вижу потенциал многих игроков, и это настраивает меня очень положительно. Моя главная задача – показать хороший результат, и мы сделали это в последних матчах Лиги наций», – сказал Шевченко, которого цитирует "Трибуна".

Напомним, товарищеский поединок между сборными Италии и Украины состоится сегодня в Генуе. Начало - в 21.45 по Киеву.