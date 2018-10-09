Убийственный фол и невероятное решение арбитра - зарубежные СМИ о травме Тайсона

Ведущие европейские и южноамериканские футбольные издания прокомментировали эпизод в матче Шахтер - Заря.

Зарубежная футбольная пресса не оставила без внимания эпизод, в результате которого полузащитник "Зари" Игорь Харатин нанес травму капитану "Шахтера" Тайсону.

Как стало известно сегодня, бразильцу придется пропустить от 4 до 6 недель, сообщает Террикон.

Португальская A Bola, рассказывая об эпизоде, сделала акцент на ярости, которую у Паулу Фонсеки вызвал фол Харатина на Тайсоне. "На 74-й минуте полузащитник Игорь Харатин пытался не дать Тайсону выйти в контратаку и срубил нападающего "Шахтера". Невероятно, но за такой фол арбитр показал только желтую карточку, во что просто не могли поверить игроки "Шахтера". После матча Паулу Фонсека высказал все, что думает из-за нарушения, которое лишило "Шахтер" капитана, как минимум, на матч с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов", - отмечает ведущее португальское издание.

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Бразильская редакция Goal.com также отмечает, что "судья показал Харатину только желтую карточку", не смотря на то, что игрок "Зари" оставил "Шахтер" без одного из самых опытных игроков на матчи Лиги чемпионов. "Тайсон является одним из лидеров "Шахтера"", который с 28 очками идет на первом месте в чемпионате. В 30 лет бразилец также является одним из самых опытных игроков команды Паулу Фонсеки", - пишет Goal.com.

Эмоциональнее всего к эпизоду подошло итальянское TuttoMercato. "Желтая карточка в обмен на поврежденные связки колена. Удивительное решение, которое имело место во время последнего матча чемпионата Украины между "Зарей" и "Шахтером". Убийственный фол, совершенный Игорем Харатиным, уже стал вирусным видео в Интернете не только из-за сильной динамики удара, но и благодаря сенсационному решению судьи, который наказал игрока "Зари" только желтой карточкой. Неправильное решение, учитывая, что Тайсон будет вынужден провести вне поля не менее месяца из-за травмы связок колена", - подытожили итальянцы.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" обратился в Федерацию футбола Украины с требованием наказать футболиста луганской "Зари" Игоря Харатина. Донецкий клуб намерен добиться того, чтобы решение арбитра харьковского матча Николая Кривоносова было изменено по части правовых последствий - вместо предупреждения Харатин должен получить удаление и дополнительные дисциплинарные санкции. КДК обещает принять решение в течение 10 дней.