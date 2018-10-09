Динамо заключило соглашение о партнерстве с компанией Jeunesse Global

Логотип компании Jeunesse будет представлен на игровой форме киевского клуба.

Футбольный клуб «Динамо» Киев заключил договор о партнерстве с международной компанией Jeunesse Global.

Jeunesse – одна из наиболее быстроразвивающихся компаний на мировом рынке с оборотом более, чем 1,5 миллиарда долларов. Была основана в 2009 году в Орландо, штат Флорида, США. Обладатель 396 наград разнообразных мировых рейтингов, среди которых: 8 наград в рейтинге Inc. 500, 59 наград в разных номинациях Telly AWARDS, 29 наград AVA Digital, 100 наград Stevies American Business Awards и много других.

Читайте такжеКонтрольно-дисциплинарный комитет ФФУ отстранил Суркиса на 3 матча УПЛ

Отныне логотип компании Jeunesse будет представлен на игровой форме киевского «Динамо». Уже во время домашнего матча «Динамо» с «Олимпиком», в котором динамовцы одержали победу, логотип Jeunesse красовался на гетрах игроков. Также в рамках партнерства предусмотрены совместные акции, активности для болельщиков во время домашних матчей «бело-синих».

«Мы рады, что такая крупная компания с мировым именем присоединилась к партнерам нашего клуба. Мы благодарим компанию за сотрудничество и смотрим в будущее с оптимизмом. Верим, что оно будет взаимовыгодным как для обеих сторон, так и, в первую очередь, для наших болельщиков» - прокомментировал заключение договора с новым партнером клуба вице-президент киевского «Динамо» Алексей Паламарчук.

Как сообщал УНИАН, с этого сезона "Динамо" сотрудничает с новым техническим спонсором, который заменил adidas.