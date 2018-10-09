Сборная Украины прибыла в Геную, где завтра сыграет с командой Италии
16:11, 09 октября 2018Футбол
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Уже в Италии к команде присоединились шесть футболистов - Коноплянка, Яремчук, Малиновский, Лунин, Макаренко и Петряк.
Сборная Украины прибыла в Геную / ФФУ
Сборная Украины по футболу прибыла в Геную на товарищеский матч против сборной Италии, сообщает официальный сайт ФФУ.
Команда вылетела из аэропорта Борисполь в 12:25. Время полета составило 3 часа.
Уже в Италии к команде присоединились шесть футболистов – Евгений Коноплянка, Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Андрей Лунин, Евгений Макаренко и Иван Петряк.
В Генуе команда остановится в отеле Savoia.
Товарищеский матч Италия - Украина пройдет завтра, 10 октября. Начало - в 21.45 по киевскому времени.
ФФУ
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