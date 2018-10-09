Сборная Украины прибыла в Геную, где завтра сыграет с командой Италии

Уже в Италии к команде присоединились шесть футболистов - Коноплянка, Яремчук, Малиновский, Лунин, Макаренко и Петряк.

Сборная Украины по футболу прибыла в Геную на товарищеский матч против сборной Италии, сообщает официальный сайт ФФУ. Команда вылетела из аэропорта Борисполь в 12:25. Время полета составило 3 часа. Уже в Италии к команде присоединились шесть футболистов – Евгений Коноплянка, Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Андрей Лунин, Евгений Макаренко и Иван Петряк. В Генуе команда остановится в отеле Savoia. Товарищеский матч Италия - Украина пройдет завтра, 10 октября. Начало - в 21.45 по киевскому времени.

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