Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ отстранил Суркиса на 3 матча УПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ решил отстранить защитника Артема Шабанова на два матча «Динамо» за грубое нарушение против игрока «Арсенала» Сергея Грыня в матче 10-го тура УПЛ.
Кроме того, президент «Динамо» Игорь Суркис, а также администратор команды Виктор Капшур отстранены на три матча за ненадлежащее поведение во время этого матча.
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Тренер Александр Хацкевич отстранен на одну игру и сможет руководить командой на игре против «Ворсклы», сообщает официальный сайт ФФУ.
Кроме того, за поведение болельщиков КДК ФФУ оштрафовал «Динамо» на 250 тысяч гривен.
Игра "Арсенал" - "Динамо" завершилась победой «Динамо» - 1:0.