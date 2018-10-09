Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ отстранил Суркиса на 3 матча УПЛ

Защитник "Динамо" Артем Шабанов пропустит 2 игры.

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ решил отстранить защитника Артема Шабанова на два матча «Динамо» за грубое нарушение против игрока «Арсенала» Сергея Грыня в матче 10-го тура УПЛ.

Кроме того, президент «Динамо» Игорь Суркис, а также администратор команды Виктор Капшур отстранены на три матча за ненадлежащее поведение во время этого матча.

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Тренер Александр Хацкевич отстранен на одну игру и сможет руководить командой на игре против «Ворсклы», сообщает официальный сайт ФФУ.

Кроме того, за поведение болельщиков КДК ФФУ оштрафовал «Динамо» на 250 тысяч гривен.

Игра "Арсенал" - "Динамо" завершилась победой «Динамо» - 1:0.