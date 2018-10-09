Срок восстановления Тайсона составит от 4 до 6 недель - врач Шахтера

Игрок пропустит матчи с Динамо и Манчестер Сити.

Врач донецкого Шахтера Дмитрий Скибинский рассказал о том, как и сколько будет восстанавливаться хавбек команды Тайсон.

«Повреждение медиальной боковой связки коленного сустава. Средний срок восстановления от 4 до 6 недель. Будет физиотерапия, фитнес, занятия в зале, беговая работа, а потом постепенное возвращение к тренировкам», — рассказал он официальному каналу клуба на YouTube, сообщает SportArena.

Ранее начальник медицинской службы Горняков Артур Глущенко рассказал о том, что у бразильца диагностирован частичный разрыв боковой связки коленного сустава.

Таким образом, 30-летний футболист, скорее всего, пропустит оба матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити, а также матч против Динамо в чемпионате Украины.

Как сообщал УНИАН, травму Тайсон получил в концовке матча УПЛ с Зарей (1:1) после грубого фола полузащитника луганчан Игоря Харатина.