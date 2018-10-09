Игрокам сборной России по футболу грозит до 8 лет тюремного заключения за пьяную драку

Футболисты в течение нескольких часов вляпались в две криминальные истории.

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев во время празднования 10-летия дружбы вляпались сразу в несколько криминальных историй.

Изначально стало известно, что они в кофейне в Москве избили директора Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Дениса Пака., но этим все не ограничилось, сообщает Sport.ua соссылкой на Sports.ru.

За несколько часов до кофейни Кокорин и Мамаев напали на 33-летнего гражданина Беларуси. Пострадавший в реанимации с черепно-мозговой травмой. Это Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Он уже опознал в нападавших Кокорина и Мамаева.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои, от обязательных работ на срок до 360 часов до лишения свободы на срок до двух лет).

Но есть и более серьезная статья, которая теоретически грозит компании – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до 8 лет лишения свободы).