Шахтер обратился в ФФУ с требованием наказать Харатина и Кривоносова

Игрок "Зари" нанес тяжелую травму футболисту Шахтера Тайсону, а арбитр матча не удалил игрока.

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) обратился в Федерацию футбола Украины с требованием наказать футболиста луганской "Зари" Игоря Харатина, который в матче с "Шахтером" (1:1) надолго вывел из строя капитана "горняков" Тайсона.

Об этом сообщает Террикон со ссылкой на эфир телеканала "Футбол 1".

Донецкий клуб намерен добиться того, чтобы решение арбитра харьковского матча Николая Кривоносова было изменено по части правовых последствий - вместо предупреждения Харатин должен получить удаление и дополнительные дисциплинарные санкции.

Реакции из Дома футбола на это резонансное событие пока нет. Телеканалы "Футбол" обратились к комитету арбитров ФФУ, чтобы он прокомментировал действия судьи Кривоносова.