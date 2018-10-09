Игрок Динамо Беседин поставил лайк поздравлению Путина с днем рождения в соцсети

Нападающий столичного клуба совершил неоднозначный поступок в соцсетях.

Форвард сборной Украины и киевского Динамо Артем Беседин отметил как понравившийся пост известного российского исполнителя Тимати, в котором тот поздравляет президента РФ с днем рождения в соцсети.

"Владимир Владимирович, долгих лет жизни вам, здоровья и терпения. У нас достойный Президент. С днём рождения. Россия только вперёд", - написал Тимати.

Среди более чем 600 тысяч пользователей Instagram, которым понравился этот пост, значится и Артем Беседин.

22-летний игрок киевского Динамо и сборной Украины родился в Харькове. На протяжении всей карьеры выступал только в украинских клубах - харьковском Металлисте и киевском Динамо.