Игрок Динамо Беседин поставил лайк поздравлению Путина с днем рождения в соцсети
13:05, 09 октября 2018Футбол
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Нападающий столичного клуба совершил неоднозначный поступок в соцсетях.
Артем Беседин лайкнул пост с поздравлением Путина с днем рождения / REUTERS
Форвард сборной Украины и киевского Динамо Артем Беседин отметил как понравившийся пост известного российского исполнителя Тимати, в котором тот поздравляет президента РФ с днем рождения в соцсети.
"Владимир Владимирович, долгих лет жизни вам, здоровья и терпения. У нас достойный Президент. С днём рождения. Россия только вперёд", - написал Тимати.
Среди более чем 600 тысяч пользователей Instagram, которым понравился этот пост, значится и Артем Беседин.
22-летний игрок киевского Динамо и сборной Украины родился в Харькове. На протяжении всей карьеры выступал только в украинских клубах - харьковском Металлисте и киевском Динамо.
Беседину нравится поздравление Путина с днем рождения / sportarena.com
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