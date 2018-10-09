Шевченко: игра с Италией на ее поле — моя просьба, чтобы показать близость между странами

Главный тренер сборной Украины дал большое интервью перед товарищеским матчем двух команд.

Главный тренер сборной Украины дал большое интервью La Gazzetta dello Sport.

Завтра состоится товарищеский матч в Генуе между Италией и Украиной. Андрей Шевченко, который лучшую часть карьеры провел на Апеннинах, дал интервью ведущему итальянскому СМИ, сообщает SportArena.

О том, почему Украина сыграет товарищеский матч именно с Италией

«Сыграть с Италией на ее поле было моей просьбой. Это способ показать близость между нашими странами — итальянцы всегда очень дружелюбно относились к украинцам. Моим первым выездом за границу была поездка в Италию — в Рим и Агрополи под Неаполем. Там был молодежный турнир, и я стал лучшим бомбардиром.

Играя в Италии, я забил множество голов. В Италии я познакомился с женой, в Италии родился мой первый сын Джордан… Я отпраздновал его рождение как раз в Генуе, забив Сампдории. Я тогда провел ночь в больнице с Кристен, почти не спал, едва услышал будильник. Мы ехали в Геную автобусом, я опоздал, все смеялись.

Для меня матчи с Италией всегда особенные. Например, игра на чемпионате мира 2006 года. Это великолепная футбольная страна».

О важности товарищеского матча

«Матч с Италией позволит оценить прогресс сборной. Но важнее, конечно, игра с Чехией, которая может обеспечить нам проход дальше. Моя главная цель сейчас — вывести Украину на Евро. Ситуация в стране по-прежнему сложная, есть конфликт, экономические сложности, это очень влияет на футбол.

Украинцам в Шахтере и Динамо сложно проявить себя, ведь в командах много иностранцев, а они остаются в запасе. Поэтому мы вынуждены вызывать футболистов, которые не играют в основе, но хотят показать себя. У нас есть очень хорошие игроки: Ярмоленко, Коноплянка, Марлос, Малиновский. Команде не хватает опыта, но настрой позитивный. Италия всегда может рассчитывать на индивидуально сильных футболистов, а мы делаем ставку на коллектив».

О сборной Италии под руководством Роберто Манчини

«Сейчас сборная Италии только строится. Манчини — опытный тренер, он много выиграл, знает, что нужно для успеха. Я смотрел последние четыре матча Италии. Манчини ищет подходящую формулу, пробует разных игроков. Итальянский футбол на подъеме, идем смена поколений, недостатка в талантах нет. О высоком уровне итальянских тренеров знают во всем мире.

Долгое время клубам не хватало денег, чтобы покупать звезд, поэтому тренеру нужно было придумывать что-то особенное — они работали над тактикой, изобретали новые методы тренировок. Это великолепные примеры для подражания. Тренеры сделали итальянский футбол богаче».

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О своем помощнике Мауро Тасотти

«Тассотти очень мне помог. У меня с ним теплые отношения, еще со времен Милана. Прекрасный человек, умный и подготовленный. Ему было нелегко переехать в Киев, но сейчас все отлично. Андреа – великолепный парень, настоящий профессионал. Его присутствие в команде придает мне спокойствие».

О Роналду в Ювентусе

«Юве с Роналду стал еще сильнее и сейчас как никогда может рассчитывать на победу во всех турнирах. Я оптимистично настроен в отношении Милана. С Мальдини и Леонардо вернулось спокойствие. Это серьезные профессионалы, клуб провел хорошую трансферную кампанию, тренеру доверяют. Никто не говорит, что Милан должен выиграть Лигу чемпионов. Команда только создается, но она уже конкурентоспособная. Я рад и горд за нынешний Милан. Нужно много работать, но клуб вернется на вершину».

О Милане

«Гаттузо – не только характер. Он показал, что может быть хорошим тренером.

Я еще год назад говорил, что Кутроне хорош. Он много забивает, а это самое важное для нападающего. А работа с Игуаином поможет ему стать сильнее.

Правильно строить команду, думая о будущем и доверяя молодежи. Но Игуаин – в расцвете карьеры, он будет забивать еще долго. Гонсало чувствует себя в Серии А, как рыба в воде, он быстро доказал, насколько может быть полезен Милану. Игуаин – это не только голы, он меняет баланс сил».

Об Интере

«Интер начал плохо, но они приходят в себя. Спаллетти – классный тренер, у Интера сильные игроки, не только Икарди. Мауро – великолепный нападающий, капитан, лидер, ключевая фигура, которая заряжает партнеров.

Мир футбола изменился, но Милан остается городом великих традиций. Милан и Интер находятся на правильном пути. Если хочешь добиться успеха, нужно идти к нему постепенно».

О Наполи

«Анчелотти меняет Наполи. Сарри проделал потрясающую работу и продолжает делать ее в Англии. Я часто езжу на базу Челси, мы общаемся – с ним очень интересно. Мне повезло работать со многими классными тренерами. Анчелотти отличается от Сарри в своем видении футбола, но у него огромный опыт. Карло понимает, что нельзя мгновенно изменить команду – нужно время».

О «новом Шевченко»

«Есть ли сейчас в футболе кто-то похожий на Шевченко? Нет, ведь не существует одинаковых футболистов. Я уже совсем не помню, каким был игроком. Слишком сосредоточен на работе. Хочу вывести Украину на Евро, оставить какой-то след в карьере и жизни тех, кого тренирую. И мечтаю однажды поработать в клубе».

Как сообщал УНИАН, товарищеский матч Италия — Украина состоится в среду, 10 октября, в Генуе на стадионе Луиджи Феррарис.