Ярмоленко из-за микротравмы пропустит товарищеский матч с Италией

Игра состоится завтра, в среду, 10 октября.

Национальная команда Украины провела в Киеве первую тренировку в рамках октябрьского сбора, во время которого состоится товарищеский матч Италия - Украина, и официальная игра Лиги наций УЕФА Украина - Чехия.

Несмотря на то, что футболисты приехали из своих клубов в разных физических кондициях, тренировки не было сопряжено с серьезными физическими и игровыми нагрузками, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины (ФФУ).

В тренировке не принимал участия Андрей Ярмоленко. Один из лидеров сборной требует небольшого отдыха в связи с тонусом приводящей мышцы. Ярмоленко долгое время играет на обезболивающих, поэтому два-три дня индивидуальных занятий позволят его организму получить необходимый релакс, чтобы в полной готовности подойти к матчу Лиги наций с Чехией.

Сегодня утром национальная команда покинет столичный отель Alfavito, чтобы вылететь в 12.20 к первому месту назначения — столице итальянской провинции Лигурия — Генуе, где в среду, 10 октября, состоится товарищеский матч Италия - Украина.