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Три игрока миланских клубов пропустят матч Италия - Украина в среду

16:40, 08 октября 2018
Футбол
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Сборная Италии сыграет со сборной Украины 10 октября / FIGC

Так, в расположение "Милана" вернулись Алессио Романьоли и Патрик Кутроне. Первый испытывает проблемы со сгибающей мышцей бедра, а второй чувствует боль в лодыжке.

Также не сможет помочь итальянцам Данило Д’Амброзио из "Интера".

Напомним, товарищеский матч между сборными Италии и Украины пройдет 10 октября, в Генуе. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: #сборная Италии