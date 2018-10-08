Три игрока миланских клубов пропустят матч Италия - Украина в среду

Итальянцы потеряли Романьоли, Кутроне и Д’Амброзио, которые вернулись в свои клубы.

Сборная Италии лишилась сразу троих своих футболистов перед товарищеским матчем со сборной Украиной, сообщает Sky.

Так, в расположение "Милана" вернулись Алессио Романьоли и Патрик Кутроне. Первый испытывает проблемы со сгибающей мышцей бедра, а второй чувствует боль в лодыжке.

Также не сможет помочь итальянцам Данило Д’Амброзио из "Интера".

Напомним, товарищеский матч между сборными Италии и Украины пройдет 10 октября, в Генуе. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.