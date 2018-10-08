Три игрока миланских клубов пропустят матч Италия - Украина в среду
16:40, 08 октября 2018Футбол
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Итальянцы потеряли Романьоли, Кутроне и Д’Амброзио, которые вернулись в свои клубы.
Сборная Италии сыграет со сборной Украины 10 октября / FIGC
Сборная Италии лишилась сразу троих своих футболистов перед товарищеским матчем со сборной Украиной, сообщает Sky.
Так, в расположение "Милана" вернулись Алессио Романьоли и Патрик Кутроне. Первый испытывает проблемы со сгибающей мышцей бедра, а второй чувствует боль в лодыжке.
Также не сможет помочь итальянцам Данило Д’Амброзио из "Интера".
Напомним, товарищеский матч между сборными Италии и Украины пройдет 10 октября, в Генуе. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.
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