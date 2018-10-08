цей матеріал доступний українською

Секс-скандал с Роналду набирает обороты: еще три девушки выдвинули обвинения против игрока

14:06, 08 октября 2018
Футбол
2407 1
Криштиану Роналду / Reuters

По словам адвокатов Кэтрин Майорги, которая заявила, что футболист изнасиловал ее, они сейчас проверяют информацию девушек.

Одна из них утверждает, что Роналду изнасиловал ее после вечеринки. Вторая говорит, что она "пострадала от Роналду", а с третьей он якобы заключил соглашение о неразглашении в 2009 году, как и с Майоргой. Пока неизвестно, выдвигают ли обвинения две девушки в сексуальном извращении, пишет The Sun.

Криштиану Роналду и Кэтрин Майорга в 2009 году / The Sun

Напомним, Майорга заявила, что в 2009 году Роналду силой заставил ее заняться анальным сексом в своем пентхаусе. Полиция Лас-Вегаса возобновила расследование.

Сам футболист открещивается от обвинений. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Криштиану Роналду