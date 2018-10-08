Секс-скандал с Роналду набирает обороты: еще три девушки выдвинули обвинения против игрока

Адвокаты Кэтрин Майорги изучают еще три истории.

Еще три девушки выдвинули обвинения против нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По словам адвокатов Кэтрин Майорги, которая заявила, что футболист изнасиловал ее, они сейчас проверяют информацию девушек.

Одна из них утверждает, что Роналду изнасиловал ее после вечеринки. Вторая говорит, что она "пострадала от Роналду", а с третьей он якобы заключил соглашение о неразглашении в 2009 году, как и с Майоргой. Пока неизвестно, выдвигают ли обвинения две девушки в сексуальном извращении, пишет The Sun.

Напомним, Майорга заявила, что в 2009 году Роналду силой заставил ее заняться анальным сексом в своем пентхаусе. Полиция Лас-Вегаса возобновила расследование.

Сам футболист открещивается от обвинений.