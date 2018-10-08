Несмотря на серию неудач, Бавария в полном составе отпраздновала Октоберфест (фото)
Футболисты мюнхенской Баварии посетили традиционный фестиваль "Октоберфест-2018".
Как сообщает официальный Twitter клуба, игроки пришли на мероприятие в тематических костюмах и со своими вторыми половинками.
Несмотря на неудачи клуба в последних матчах, на всех фотографиях улыбающиеся футболисты позируют с бокалом немецкого пива.
🥨 Das war unser #Oktoberfest-Besuch 2018. 🥨#FCBayern#MiaSanMiapic.twitter.com/pj0OiCSRGX— FC Bayern München (@FCBayern) October 7, 2018
"Бавария" впервые с 1999 года не выиграла ни одного матча, который проходил в период Октоберфеста, то есть с 22 сентября по 7 октября.
Вначале чемпионы Германии в рамках 5-го тура Бундеслиги сыграли вничью с "Аугсбургом" (1:1), после чего уступили "Герте" (0:2), в Лиге Чемпионов не обыграли "Аякс" (1:1) и были разгромлены "Боруссией" из Менхенгладбаха (0:3).
На данный момент команда находится на 6-м месте в Бундеслиге.
Fesch. 🥨🎡🍺#Oktoberfest#Wiesn#MiaSanMiapic.twitter.com/frY5uxS8RJ— FC Bayern München (@FCBayern) October 7, 2018