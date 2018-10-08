Неймар прокомментировал травму игрока Шахтера Тайсона: Боже мой, это безумие!

Лидер "Шахтера" Тайсон из-за травмы крестообразных связок оказался на месяц вне игры.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон не сможет помочь своей команде, как минимум, в течение ближайшего месяца.

В одном из эпизодов матча "Шахтер" - "Заря" хавбек луганской команды Игорь Харатин "въехал" в бразильца и, по информации "Террикона", у Тайсона повредились крестообразные связки.

По мнению главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки, действия футболиста "Зари" заслуживали прямой красной карточки (Харатин получил от арбитра только предупреждение).

Запись эпизода в своем Instagram выложил и форвард горняков Жуниор Мораес, который также с возмущением отозвался о действиях арбитра.

Интересно, что в комментариях бразильца поддержал его коллега - форвард сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар.

«Боже мой, это безумие! Подобное нужно запретить в футболе! Это недопустимо», — написал Неймар.

Добавим, что Тайсон пропустит, в том числе, и матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" 23 октября.