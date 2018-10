Неймар прокомментировал травму игрока Шахтера Тайсона: Боже мой, это безумие!

Я уже 6 лет играю в украинской лиге, и я никогда не давал интервью, говоря плохих решениях рефери в том или ином моменте, но в этом сезоне наметилась опасная тенденция. Мы можем сказать, и вполне обоснованно, что в ворота соперника не назначено 6 пенальти, но это не то, что я сейчас здесь заявлю. На этот раз это нечто более серьезное, речь идет о физической неприкосновенности и здоровье другого футболиста, что, к сожалению, не произошло лишь только один раз. После игры игрок приходит извиняться, но, к сожалению, он не убирает боль и травму. Мы возмущены пассивностью судьи в таких серьезных вопросах. ——————————————————- Eu já tenho 6 anos jogando no campeonato da Ucrânia, e nunca dei uma entrevista dizendo coisas ruins sobre as decisões do árbitro no campo, mas essa temporada começa a ser perigosa. Temos talvez 6 penalidades claras para o nosso clube nessa temporada que não foram marcadas, mas não é sobre isso que venho me manifestar aqui agora.. Dessa vez é algo mais sério, é sobre a integridade física e a saúde de um companheiro de profissão, que infelizmente não aconteceu somente uma vez. Após o jogo, o jogador vem pedir desculpas mas infelizmente não tira a dor e a lesão sofrida. Estamos indignados com a passividade em lances tão sérios como esse. Melhoras irmão @taisonfreda7 #força

A post shared by Junior Moraes (@jrmoraes10) on Oct 7, 2018 at 1:13pm PDT