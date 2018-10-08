Футболист киевского Арсенала стал лучшим игроком тура в УПЛ

Нападающий Сергей Гринь забил два мяча "Ворскле" и принес "канонирам" неожиданную победу.

Нападающий киевского "Арсенала" Сергей Гринь был выбран лучшим игроком 11-го тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В поединке с полтавской "Ворсклой", который проходил на поле соперника, форвард "канониров" отличился дублем, а его команда в результате победила - 2:0. "Арсенал" проводил первый матч под руководством нового тренера - Вячеслава Грозного, который заменил на тренерском мостике итальянца Фабрицио Раванелли.

Лучшего футболиста тура УПЛ выбирает экспертный совет, в который вошли Артур Валерко, Олег Венглинский, Виктор Грачев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Игорь Шуховцев, Игорь Цыганык.