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Футболист киевского Арсенала стал лучшим игроком тура в УПЛ

12:00, 08 октября 2018
Футбол
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Сергей Гринь - лучший игрок 11-го тура УПЛ / upl.ua

Нападающий киевского "Арсенала" Сергей Гринь был выбран лучшим игроком 11-го тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В поединке с полтавской "Ворсклой", который проходил на поле соперника, форвард "канониров" отличился дублем, а его команда в результате победила - 2:0. "Арсенал" проводил первый матч под руководством нового тренера - Вячеслава Грозного, который заменил на тренерском мостике итальянца Фабрицио Раванелли. 

Лучшего футболиста тура УПЛ выбирает экспертный совет, в который вошли Артур Валерко, Олег Венглинский, Виктор Грачев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Игорь Шуховцев, Игорь Цыганык.

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Теги: #УПЛ-2018/19