Экс-капитан сборной Англии Джон Терри объявил о завершении карьеры

37-летний футболист 22 года провел в лондонском "Челси".

Бывший капитан лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри объявил о завершении игровой карьеры.

37-летний футболист 22 года провел в лондонском клубе, а в минувшем сезоне выступал за «Астон Виллу».

«После 23 невероятных лет в качестве футболиста я принял решение завершить карьеру», – сообщил Джон Терри в инстаграме.

Вместе с «Челси» Терри пять раз становился чемпионом английской Премьер-лиги, четыре раза выиграл Кубок Англии, трижды – Суперкубок и по разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Напомним, недавно Терри отклонил предложение продолжить карьеру в московском "Спартаке".