Экс-капитан сборной Англии Джон Терри объявил о завершении карьеры
23:44, 07 октября 2018Футбол
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37-летний футболист 22 года провел в лондонском "Челси".
Джон Терри объявил о завершении карьеры / REUTERS
Бывший капитан лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри объявил о завершении игровой карьеры.
37-летний футболист 22 года провел в лондонском клубе, а в минувшем сезоне выступал за «Астон Виллу».
«После 23 невероятных лет в качестве футболиста я принял решение завершить карьеру», – сообщил Джон Терри в инстаграме.
Вместе с «Челси» Терри пять раз становился чемпионом английской Премьер-лиги, четыре раза выиграл Кубок Англии, трижды – Суперкубок и по разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Напомним, недавно Терри отклонил предложение продолжить карьеру в московском "Спартаке".
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