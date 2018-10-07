цей матеріал доступний українською

Экс-капитан сборной Англии Джон Терри объявил о завершении карьеры

23:44, 07 октября 2018
Футбол
468 0
Джон Терри объявил о завершении карьеры / REUTERS

37-летний футболист 22 года провел в лондонском клубе, а в минувшем сезоне выступал за «Астон Виллу».

«После 23 невероятных лет в качестве футболиста я принял решение завершить карьеру», – сообщил Джон Терри в инстаграме.

THANK YOU ⚽️

A post shared by John Terry (@johnterry.26) on

Вместе с «Челси» Терри пять раз становился чемпионом английской Премьер-лиги, четыре раза выиграл Кубок Англии, трижды – Суперкубок и по разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Напомним, недавно Терри отклонил предложение продолжить карьеру в московском "Спартаке"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Великобритания#Джон Терри