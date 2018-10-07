Шахтер потерял очки в матче с Зарей в УПЛ

Горняки сыграли вничью с луганчанами - 1:1.

В Харькове состоялся матч 11-го тура УПЛ, в котором «Шахтер» дома принимал «Зарю».

Поединок завершился со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Форвард хозяев Жуниор Мораес открыл счет на 39-й минуте матча.

На 49-й минуте матча Игорь Харатин не реализовал пенальти, но сам же добил мяч в ворота - 1:1.

Таким образом, "Шахтер" набрал 28 очков. "Динамо", которое в 11-м туре победило "Олимпик", отстает от горняков на 2 пункта. "Заря" - на 5-й позиции (14 очков).