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Шахтер потерял очки в матче с Зарей в УПЛ

19:13, 07 октября 2018
Футбол
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facebook.com/FCZoryaLuhansk

Поединок завершился со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Форвард хозяев Жуниор Мораес открыл счет на 39-й минуте матча.

На 49-й минуте матча Игорь Харатин не реализовал пенальти, но сам же добил мяч в ворота - 1:1.

Таким образом, "Шахтер" набрал 28 очков. "Динамо", которое в 11-м туре победило "Олимпик", отстает от горняков на 2 пункта. "Заря" - на 5-й позиции (14 очков). 

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Теги: #ФК Шахтер#Заря Луганск#УПЛ-2018/19