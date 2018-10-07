Шахтер потерял очки в матче с Зарей в УПЛ
19:13, 07 октября 2018Футбол
602 0
Горняки сыграли вничью с луганчанами - 1:1.
facebook.com/FCZoryaLuhansk
В Харькове состоялся матч 11-го тура УПЛ, в котором «Шахтер» дома принимал «Зарю».
Поединок завершился со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.
Форвард хозяев Жуниор Мораес открыл счет на 39-й минуте матча.
На 49-й минуте матча Игорь Харатин не реализовал пенальти, но сам же добил мяч в ворота - 1:1.
Таким образом, "Шахтер" набрал 28 очков. "Динамо", которое в 11-м туре победило "Олимпик", отстает от горняков на 2 пункта. "Заря" - на 5-й позиции (14 очков).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter