Онлайн-видеотрансляция Динамо - Олимпик: Премьер-лига, 11-й тур

В Киеве проходит матч чемпионата Украины с участием вице-чемпиона.

Сегодня в Киеве, на НСК "Олимпийский" проходит матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором киевское "Динамо" принимает донецкий "Олимпик".

На поле встречаются команды, которые занимают в таблице 2-е и 8-е места, сообщает официальный сайт соревнований.

"Олимпик" проведет первый матч под руководством нового тренерского штаба. Напомним, после 5,5 лет работы команда попрощалась с Романом Санжаром, чье место занял 39-летний экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук. Одним из его помощников будет не менее легендарный игрок Руслан Ротань.

Матч "Динамо" - "Олимпик" начнется в Киеве в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.