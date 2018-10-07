Десна в меньшинстве обыграла на выезде ФК Львов в 11-м туре УПЛ

Черниговская команда выиграла на фоне слухов о возможной отставке Александра Рябоконя.

Во Львове на "Арене-Львов" состоялся матч 11-го тура Премьер-лиги, в котором черниговская "Десна на выезде обыграла ФК "Львов".

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей, сообщает официальный сайт УПЛ.

Уже на 4-й минуте Артем Фаворов вывел черниговцев вперед после навеса Александра Филиппова. На 29-й минуте Александр Филиппов записал на свой счет и гол, замкнув верховую передачу Дениса Безбородько.

В концовке первого тайма Николай Балакин показал Виталию Ермакову вторую желтую карточку за фол против Лукаса Тейлора и оставил "Десну" вдесятером.

Однако подопечные Александра Рябоконя сумели удержать преимущество в матче. И хотя на 52-й минуте "Львов" усилиями Бруно Дуарте, который пробил дальним ударом, отквитал один гол, однако под занавес встречи, на 87-й минуте Артем Фаворов сместился в штрафную площадь, обыграл защитника и пробил мимо вратаря. 3:1.

Этим поражением прервалась пятиматчевая беспроигрышная серия львовян. В то же время для "Десны" победа оказалась очень важной на фоне слухов о возможной отставке Александра Рябоконя.

"Десна" набрала 13 очков и поднялась на 6-е место в таблице.

"Рад, что ребята проявили характер. Соперник очень непростой, но мы довольны результатом, - отметил Александр Рябоконь в эфире канала "Футбол". - Борьба за еврокубки? Если руководство поставило нам такую задачу, то будем стараться ее выполнить".