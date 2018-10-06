Александрия одержала волевую победу над Черноморцем в матче УПЛ

Игра завершилась со счетом 3:2.

В Александрии завершился матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором Александрия обыграла одесский "Черноморец"

Игра завершилась со счетом 3:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Одесситы активнее начали матч и уже на 17-й минуте открыли счет. Бабенко навесил со штрафного с правого фланга навесил на линию вратарской, и Грачев сумел переправить мяч в ворота - 0:1.

Впрочем, Александрия быстро встрепенулась и сумела переломить ход игры. В самой концовке первого тайма, на 44-й минуте, после передачи верхом от Цурикова Ковалец на линии штрафной Черноморца принял мяч на грудь и с лёта ппробил точно в угол впритирку со штангой - 1:1.

Хозяева поля вышли вперед на 56-й минуте, когда Шастал идеально исполнил штрафной метров с 18-ти, техничным ударом в девятку ворот Черноморца - 2:1. Наконец, на 70-й минуте Ковалец зрячей передачей вывел на ударную позицию Банаду, который из правого угла штрафной Черноиорца точно пробил в дальний угол ворот - 3:1.

На 80-й минуте Гречишкин неаккуратно сделал передачу к своей штрафной, что стало подарком для Татаркова, который метров с 15-ти нанес удар - после рикошета мяч залетел в ворота - 3:2.

Впрочем, большего Черноморцу сделать уже не удалось.

Таким образом, Александрия набрала 22 очка и закрепилась на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ. У Черноморца, как и ранее, 9 очков и 11-е место в лиге.