Мариуполь и Карпаты сыграли вничью в матче Премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 1:1.

В Мариуполе завершился стартовый матч 11-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Мариуполь" принимал львовские Карпаты.

Игра завершиалсь вничью, со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Гости гораздо активнее начали матч и уже на 12-й минуте реализовали свое игровое преимущество в гол. Быков сбил ди Франко недалеко от линии своей штрафной. Стандартное положение вызвался реализовать Гуцуляк, который идеальным ударом со штрафного над стенкой отправил мяч в левый от Гальчука угол - 1:0.

До перерыва Карпаты удерживали свое преимущество, а вот в начале второго тайма, на 52-й минуте, пропустили ответный гол. Демири отличной передчаей с фланга вывел Борячука под углом к воротам на свидание с голкипером, а тот пробил точно под дальнюю штангу - 1:1.

Таким образом, Мариуполь набрал 14 очков и вышел на чистое 5-е место в таблице. В свою очередь, у "Карпат" теперь 10 баллов и команда делит с одесским Черноморцем 9-10 места в таблице.