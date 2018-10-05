ФФУ отреагировала на идею проведения матча с Россией: только после игры с планетой Марс

В Федерации футбола Украины с иронией восприняли идею проведения матча с россиянами.

В Федерации футбола Украины отреагировали на идею провести товарищеский матч команд Украины и Российской Федерации по футболу.

Иронический комментарий появился на официальной странице ФФУ в Facebook.

Товарищеский матч⚽️ Украина – Россия в ближайшее время? 😲Действительно😂???

Да, но при нынешних условиях только после матча сборная Украины🇺🇦 – сборная планеты Марс! 😁Анонс поединка Украина – страна-агрессор по «инициативе организации Sport for all» 🧐распространило немало украинских и еще больше российских СМИ.

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Это действительно было смешно! 🙃Хотите посмеяться еще? Найдите в поисковиках информацию о «главу Sport for all» Яниса Кузинса. В частности, его высказывания на тему Русского мира...😷Дальше без комментариев... Желаем всем удачного завершения рабочей недели! 😉

Пост завершается напоминанием о голе Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова в эпическом матче Россия-Украина 1999 года в московских Лужниках - для поднятия настроения.

P. S. Гол, который можно пересматривать вечно😍, для поднятия настроения!