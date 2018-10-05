Месси во второй раз подряд признан игроком недели Лиги чемпионов

Игрок победил в опросе с участием еще трех номинантов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подвел итоги опроса на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов.

Во второй раз подряд лучшим признан Лионель Месси из испанской "Барселоны", сообщает официальный сайт УЕФА.

На счету игрока два гола в матче с английским Тоттенхемом в Лондоне на знаменитом стадионе Уэмбли. Причем, игрок забил два последних гола своей команды в матче, принеся ей победу со счетом 4;2.

На сей раз конкурентами аргентинца были Пауло Дибала (Ювентус, Турин, Италия), Неймар (Пари-Сен-Жермен, Париж, Франция) и Эдин Джеко (Рома, Рим, Италия). Любопытно, что все конкуренты Месси сделали по хет-трику в составе своей команды в матчах ЛЧ.

Ранее Месси стал лучшим игроком 1-го тура Лиги чемпионов, сделав хет-трик в матче с ПСВ Эйндховен из Нидерландов.