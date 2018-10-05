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Месси во второй раз подряд признан игроком недели Лиги чемпионов

14:40, 05 октября 2018
Футбол
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Лионель Месси забил два гола "Тоттенхэму" на "Уэмбли" / REUTERS

Во второй раз подряд  лучшим признан Лионель Месси из испанской "Барселоны", сообщает официальный сайт УЕФА.

На счету игрока два гола в матче с английским Тоттенхемом в Лондоне на знаменитом стадионе Уэмбли. Причем, игрок забил два последних гола своей команды в матче, принеся ей победу со счетом 4;2. 

На сей раз конкурентами аргентинца были Пауло Дибала (Ювентус, Турин, Италия), Неймар (Пари-Сен-Жермен, Париж, Франция) и Эдин Джеко (Рома, Рим, Италия). Любопытно, что все конкуренты Месси сделали по хет-трику в составе своей команды в матчах ЛЧ.

Ранее Месси стал лучшим игроком 1-го тура Лиги чемпионов, сделав хет-трик в матче с ПСВ Эйндховен из Нидерландов.  

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Теги: #УЕФА#Барселона#Лига чемпионов#Месси