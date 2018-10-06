Украина в еврокубках: тройное разочарование

Во всех этих матчах было что-то общее. Украинские команды обязательно вырывались вперед, а Шахтер и Динамо даже выигрывали с разницей в два мяча. Но довести дело до победы не удалось никому. Все команды пропустили по два мяча. При этом, все пропускали в концовках.

Таким образом, украинские команды поставили под сомнение выполнение своей главной задачи – выхода в плей-офф, весеннюю часть соревнований. Ведь Шахтер ставит задачу-минимум пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, а Динамо и Ворскле будет непросто выйти в плей-офф даже из группы Лиги Европы, где соперники на порядок ниже классом.

Лион 2-2 Шахтер

Гостевая победа Лиона над Манчестер Сити значительно усложнила задачу Шахтера в этом групповом турнире. А задача эта неизменна в каждом сезоне и при любом тренере — пробиться в 1/8 финала.

Даже несмотря на стартовое поражение, безусловным фаворитом группы остается Манчестер Сити. А вот Лион неожиданно для себя получил фору в три очка над соперниками, на которую изначально не рассчитывал. Маловероятно, что МанСити проиграет дома кому-то еще. Это значит, что размен очков с Лионом Шахтер не устраивал. В идеале, против французов нужно было набирать 6 очков. Минимум — четыре. Таким образом, ничья — это минимальный результат, который устраивал Шахтер во Франции.

Встреча проходила при пустых трибунах. Это - отголоски домашнего матча Лиона против московского ЦСКА, проходившего в рамках Лиги Европы в начале года, в еще прошлом сезоне 2017/18. И атмосфера, мягко говоря, была совсем не праздничной. Оптимист ее мог бы назвать серой и будничной, а пессимист, и вовсе – мрачной. И оба были бы по-своему правы. УЕФА стоит задуматься над тем, какое все-таки придумать новое наказание для клубов и болельщиков, нарушающих порядок и элементарные нормы поведения в общественных местах, вместо столь радикального – матч при полностью пустых трибунах. В конце концов, в театре не играются спектакли при полностью пустом зале…

Пауло Фонсека подготовил сюрприз в стартовом составе. В начале сезона он использовал на правом фланге обороны вернувшегося из аренды Олега Данченко. Затем на этой позиции играл Богдан Бутко, который был основным в прошлом сезоне. Видимо, к обоим у португальца были претензии, поскольку против Лиона справа в обороне сыграл Николай Матвиенко. Номинально он левый защитник, но Фонсека ранее чаще всего использовал игрока в центре обороны. И вот - новая позиция для Николая, который провел во Франции очень неоднозначный матч. Впрочем, как и весь Шахтер…

Еще одно интересное решение от Фонсеки — выход в стартовом составе Майкона. Это он вышел на замену против Хоффенхайма и сравнял счет на исходе встречи. Майкон действовал рядом со Степаненко в опорной зоне, тогда как Алан Патрик был передвинут немного вперед на позицию «десятки».

Первые 60 минут игрового времени стали практически идеальным футболом в исполнении Шахтера. Горняки доминировали на поле, то и дело создавая опасность у ворот соперника. Дважды Жуниор Мораес реализовал свои моменты, тогда как у ворот Андрея Пятова было абсолютное спокойствие.

Но потом случились две вещи. Во-первых, Шахтер немного расслабился. Игра давалась горнякам настолько легко, что они уверовали в свою победу слишком рано. Во-вторых, на поле вышел Мэмфис Депай. Этого голландца Лион купил у Манчестер Юнайтед. Несколько лет назад Депай выдал ряд классных сезонов в составе ПСВ Эйндховен и показал себя с отличной стороны на ЧМ-2014. Тогда Депая называли голландским талантом номер один, МанЮнайтед заплатил за него большие деньги, но в Англии дела у игрока не пошли. В Лионе он проводит второй сезон и постепенно реанимирует собственную карьеру.

Именно Депай перевернул игру с Шахтером. Он ворвался в нее ровно в тот момент, когда подопечные Фонсеки мысленно уже прибавили три очка в собственный актив. Лион отыгрался очень быстро, а в оставшиеся 20 минут неоднократно был близок к тому, чтобы забить и третий гол.

Справедливости ради нужно отметить, что и Шахтер встрепенулся после второго пропущенного гола. У горняков тоже были моменты. В частности, Кайоде, незадолго до финального свистка, попал в перекладину. В общем, оставшиеся минуты напоминали качели, но вытянуть счастливый билет не удалось ни одной из сторон.

Шахтер покидал Францию в расстроенных чувствах. В параллельной игре МанСити дожал Хоффенхайм тоже на последних минутах. Перед двухматчевым противостоянием с МанСити Шахтер отстает от горожан на одно очко, а от Лиона — на два. Это значит, что у горняков нет другого выхода, кроме как отбирать очки у команды Гвардьолы. В противном случае о продолжении борьбы в Лиге чемпионов можно будет забыть.

Ворскла 1-2 Спортинг

В стартовом туре Ворскла и Карабах без шансов уступили Арсеналу и Спортингу соответственно. Сразу же стало понятно, что никакой интриги в этом квартете не будет. Арсенал и Спортинг разыграют между собой два первых места, тогда как представители Украины и Азербайджана поспорят за третье, которое, впрочем, никаких вистов в Лиге Европы не дает.

Тем не менее, на евроарене Ворскла выступает не часто. Желание показать себя с наилучшей стороны было заметно еще в Лондоне. И сейчас, когда Ворскла играла дома, это желание никуда не пропало.

Уступая сопернику в мастерстве, полтавчане предложили ему жесткую борьбу и максимальную самоотдачу. Как и ожидалось, Спортинг вышел на игру без должного настроя. Вальяжность в действиях лиссабонцев чувствовалась на каждом участке футбольного поля. Хозяева этим воспользовались и быстро открыли счет.

Преимущество в один забитый мяч удавалось удерживать вплоть до 90 минуты. Ворскла отбивалась всеми доступными методами, но с каждой минутой все больше жалась к собственным воротам. Наверное, делать это было нельзя, но у хозяев особо никто и не спрашивал.

Во второй тайме Спортинг включился в игру по-настоящему, постоянно нагнетая обстановку у ворот Богдана Шуста. Опытный голкипер то и дело спасал свою команду от неприятностей, но на 90-й минуте и он оказался бессилен.

Удержать преимущество не удалось. Но вместо того, чтобы спокойно доиграть до финального свистка, подопечные Василия Сачко побежали забивать победный гол и… нарвались на контратаку. Вот это уже точно было явным проявлением отсутствия опыта, класса и элементарного понимания игры. После матча футболисты и тренеры Ворсклы выглядели подавленными, но, кроме самих себя, винить в поражении им некого.

Теперь Ворсклу ждут два матча с Карабахом. В них спрятана довольно серьезная опасность. Ясное дело, что эмоции будут уже совсем не те, как в двух стартовых играх. А Карабах — соперник совсем не простой и тоже достаточно опытный. В отличие от той же Ворсклы, в еврокубках он играет каждый сезон. Если же попытаться найти фаворита в этой паре, то этим фаворитом точно не будет Ворскла.

Яблонец 2-2 Динамо

В стартовом туре обе команды пропускали голы на последних минутах. Динамовцы упустили победу над Астаной (2-2), тогда как Яблонец был близок к гостевой ничьей против Ренна (1-2).

Яблонец относится к середнякам чемпионата Чехии, но в прошлом сезоне он неожиданно завоевал бронзу и дошел до кубкового финала. Еще эта команда примечательна тем, что в ее составе выступает экс-полузащитник Шахтера Томаш Хюбшман. Кроме этого, недавно Яблонец арендовал у Шахтера Эдуарда Соболя, который, при наличии игровой практики, всегда привлекается в сборную Украины.

Что касается Динамо, то шестиматчевая безвыигрышная серия осталась в прошлом, а разговоры об отставке Александра Хацкевича немного поутихли. Динамо выиграло три матча подряд в чемпионате — у Десны, Мариуполя и Арсенала.

Начало матча с Яблонцем тоже прошло под диктовку киевлян. Свое преимущество динамовцы материализовали в голы Цыганкова и Гармаша. Но что случилось с Динамо потом, сказать сложно.

Видимо, произошло то же самое, что и в матче Лион-Шахтер. Украинская команда рано успокоилась и поверила в свою победу. А, тем временем, хозяева поля серьезно перестроили свою игру и от преимущества киевлян не осталось и следа. Яблонец отыграл один гол еще до перерыва, а во втором тайме был несколько раз близок к тому, чтобы сравнять счет. В то же время, подопечные Хацкевича были на удивление пассивны, плюс, очень не хватало Вербича, который в Чехии не играл из-за травмы. Динамо по-прежнему вело в счете, но чувство опасности никак не отступало.

Яблонец отыгрался уже на исходе встречи, и, наверное, это справедливо. В итоге, Динамо уже во второй раз упустило победу в Лиге Европы. Два очка в двух матчах — это слишком мало. Тем более, против Ренна, считавшегося нашим главным конкурентом, Динамо еще не играло. А пока что киевляне идут только на третьем месте, которое вполне соответствует нынешнему уровню команды. Впереди — Астана и Ренн. Позади — Яблонец.

Кстати, Томаш Хюбшман назвал ничью против Динамо историческим результатом. А тренер чешской команды и вовсе «не понял, как «Динамо» умудрилось растерять свое преимущество» в игре с его командой.

Кирилл Стадниченко