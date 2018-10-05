Шевченко перед матчами с Италией и Чехией: у сборной Украины очень хороший потенциал

Тренер сборной Украины прокомментировал состояние дел в национальной футбольной команде.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко дал интервью УЕФА для тележурнала, посвященного старту Лиги наций.

Наставник сборной Украины отметил сильные и слабые стороны своей команды, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины.

Сюжет про национальную команду нашей страны вышел в эфир телеканалов-трансляторов Лиги наций накануне, а сам разговор состоялся во Львове на следующий день после дебюта сборной Украины в новом турнире.

«Для нас идеально было бы выйти из группы и попасть в финальную часть Евро-2020. Это шанс для нас, потому что при выигрыше группы у нас есть возможность, в случае невыхода в финал через квалификацию, пройти по другой сетке - Лиги наций. Такие шансы редко бывают, их надо использовать.

У нас очень хороший потенциал, но не хватает результата и стабильности. Думаю, выступление в Лиге наций даст нам очень ценный опыт. Те футболисты, которым не хватает игровой практики в клубах, или молодые исполнители, до сих пор не принимали участия в международных матчах, за эти четыре поединка смогут получить необходимое. Мы дадим им возможность почувствовать этот высокий уровень. Надеюсь, опыт, который будет приобретен футболистами, поможет нам в построении новой команды. Я вижу хорошие перспективы. Не хватает стабильности - значит, будем искать эту стабильность», - сказал Андрей Шевченко.

Также Шевченко высказался об игровом стиле команды.

«Я не пытаюсь менять что-то, а стараюсь идти в ногу с современным футболом. Это - не только моя философия. Если сегодня ты хочешь достичь результата, то должен контролировать ход игры, а для этого надо уметь владеть мячом. Конечно, в игре есть переходы, когда надо правильно обороняться и правильно контратаковать. Это все вопросы игрового баланса. Однако если командный баланс будет смещаться в сторону игры на контратаках, в современном футболе будет трудно достичь желаемого результата. Да, можно добиться его на определенном уровне, но этого мало, чтобы ставить серьезные задачи и двигаться в сторону роста уровня игры будущего поколения.

Команда должна уметь выполнять все игровые фазы и контролировать ход игры через владения мячом. В игре возникают ситуации, когда нужно обороняться и сыграть проще. Но если так действовать постоянно, будет очень сложно достичь результата в будущем. Я пытаюсь научить этому балансу наших игроков. Мы несколько перестраиваем игру. Когда есть возможность, мы должны контролировать мяч. Однако контроль ради контроля - это неправильно: игроки должны понимать, что мы должны владеть мячом для того, чтобы освободить зоны для перехода в дальнейшем фазу - атаки», - отметил главный тренер национальной команды.

Как сообщал УНИАН, в октябре сборная Украины проведет матчи против команд Италии (товарищеский) и Чехии (Лига наций).