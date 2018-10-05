В организации Sport of all продолжают настаивать, что футбол - вне политики.

Глава международной организации Sport for all Янис Кузинс сообщил, что на следующей неделе Украина и Россия получат предложение о проведении товарищеского матча.

Саму игру намерены провести в Сербии, сообщает SportArena.

«Мы уже подготовили соответствующее обращение к Российскому футбольному союзу и Федерации футбола Украины. Отправлено оно будет на следующей неделе. Спорт — это дружба, и, несмотря на то, что он должен оставаться вне политики, он является важной составляющей для налаживания отношений», — цитирует слова Кузинса Iz.ru.

«Игра должна состояться на нейтральной территории, например, в Сербии, которая с логистической точки зрения удобна как для украинских, так и российских болельщиков. Мы надеемся, что все стороны нас услышат и поддержат эту инициативу».

При этом глава организации допускает, что если команды не смогут встретиться между собой на уровне сборных, то в качестве альтернативы предложит товарищескую игру между клубами.

«Это было бы не менее важно, если бы против друг друга сыграли команды из высшей украинской и российской лиг. Совсем не обязательно, чтобы матч проходил под эгидой УЕФА, так как Союз европейских футбольных ассоциаций в 2014 году принял решение из соображений безопасности не допускать встреч российских и украинских команд. Несмотря на это, мы уверены, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере».

Ранее организация Sport for all призывала УЕФА разрешить проведение матчей между Украиной и Россией.

Клубы из Украины и России, а также национальные сборные при жеребьевке разводят с 2014 года.

Организацию Sport for all, из-за ее провокативных инициатив, обвиняют в работе на Россию. А глава организации Кузинс — латвиец, который публично выступал против НАТО, ЕС для него — зло, почти в каждом выступлении ратует за дружбу с Россией.