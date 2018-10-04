Киевское Динамо не смогло удержать победу в матче с чешским "Яблонцем"

Игра завершилась голевой ничьей со счетом 2:2.

Киевское "Динамо" не смогло удержать победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против чешского ФК "Яблонец".

Игра завершилась голевой ничьей - со счетом 2:2, сообщает официальный сайт турнира.

Киевляне вели в счете с разницей в два мяча, но упустили свое преимущество.

Украинский клуб мощно начал матч и уже на 8-й минуте после разрезной передачи от Буяльского Морозюк вышел один на один с голкипером и сделал скидку на набегающего Виктора Цыганкова, который в борьбе с защитником протолкнул мяч в ворота - 0:1.

Киевляне не успокоились на достигнутом и продолжили атаковать. Результатом этих атакующих действий стал гол на 14-й минуте. Денис Гармаш перехватил неточную передачу игрока Яблонца Давид Лишка, приблизился к штрафной и низом метров с двадцати положил мяч впритирку со штангой - 2:0.

Впрочем, затем наступило время хозяев поля. Они еще до перерыва сумели забить первый гол. На 33-й минуте после навеса с углового Говорка нанес несильный удар в угол - Бойко в падении отбил мяч, который отскочил в штангу и залетел в ворота

Киевляне могли удержать преимущество в счете, но в самой концовке игры, на 81-й минуте, Пиварич обрезался вблизи своей штрафной и футболисты Яблонца провели быструю атаку - Масопуст из правого угла штрафной набросил мяч на линию вратарской и Травник нанес точный удар - 2:2

В другом матче Группы К казахстанская "Астана" достаточно неожиданно обыграла французский "Ренн" со счетом 2:0.

Таким образом, в турнирной таблицы группы после 2-х туров у "Динамо" лишь 2 балла и лишь 3-е место. У Астаны 4 очка, Ренна - 3, Яблонца - 1.