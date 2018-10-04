От Роналду потребовали 200 тысяч долларов по делу об изнасиловании

Португальскому футболисту дали 20 дней на размышления и пригрозили придать огласке документы, где он признается адвокатам в том, что вступил в половую связь с американкой против ее воли.

На пресс-конференции в Лас-Вегасе выступили два адвоката Кэтрин Майорги (девушки, которая утверждает, что ее изнасиловал Роналду) – Ларисса Дрохобицер и Лесли Марк Стовалл.

По словам юристов, Кэтрин не дает интервью и не появляется на публике из-за тяжелого психического состояния, сейчас она находится за пределами США, сообщает Sports.ru.

Адвокаты настаивают, что договор Майорги и юристов Роналду в 2009-м году не имеет силы, поскольку тогда Кэтрин еще не восстановилась от психологической травмы. По словам Дрохобицер, когда девушка обратилась в их компанию (в 2018-м), она была эмоционально нестабильна и напугана. Майорга рассказала юристам, что после ночи с Роналду она пережила депрессию, злоупотребляла алкоголем и много думала о самоубийстве. Диагноз «посттравматическое расстройство» Майорге поставили в начале года. Сейчас она проходит курс лечения.

Также адвокаты отметили, что в иске к Роналду выдвигается 11 обвинений, в том числе сговор [с целью уйти от наказания], клевета, оскорбление уязвимой личности, оскорбления действиями, причинение страданий и эмоционального расстройства, насилие и мошенничество, подкуп, нарушение условий контракта, злоупотребления [в ходе юридического процесса], халатность, из-за которой конфиденциальные детали стали публичными (вероятно, имеется в виду, что Роналду виновен в сливе материала в прессу в 2017-м).

Читайте такжеПолиция начала расследование по делу Роналду, которого обвиняют в изнасиловании

От футболиста требуют возмещения ущерба (в том числе и морального) в размере 200 тысяч долларов. У Роналду есть 20 дней на ответ.

Кроме того, защитники Майорги угрожают на следующей неделе опубликовать документы, которые подтвердят: Роналду признавался своим юристам, что действовал против воли Майорги. Часть документов адвокаты получили от журналистов.

Если же Майорга выиграет гражданский иск к Роналду, то, вероятно, ей придется вернуть полученнные в 2009 году 375 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, Роналду накануне выпустил новое заявление, в котором снова категорически все опроверг: «Изнасилование – отвратительное преступление, которое противоречит всему, чему я верю. Как бы сильно я ни хотел очистить свое имя, я отказываюсь участвовать в спектакле, который устроили СМИ. Люди, которые это устроили, хотят пропиариться за счет моего имени. Я с чистым сознанием и полным спокойствием жду результатов расследования»