Гарет Саутгейт останется тренером сборной Англии по футболу до 2022 года
16:53, 04 октября 2018Футбол
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Минувшим летом специалист вывел команду в полуфинал ЧМ-2018.
Саутгейт по новому контракту будет зарабатывать в полтора раза больше / Р-Спорт
Футбольная ассоциация Англии заключила с наставником национальной команды Гаретом Саутгейтом новый трудовой договор.
Новое соглашение рассчитано до окончания Чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает SportArena со ссылкой на Sky Sports.
Новый договор предусматривает значительное увеличение заработной платы Саутгейта, которая вырастет в полтора раза.
Помощник Саутгейта Стив Холланд также останется в главной команде страны до 2022 года.
Руководител ФА Мартин Гленн ставит перед наставником цель попадания Англии в четверку сильнейших команд мира в рейтинге ФИФА.
Саутгейт возглавил сборную Англии в сентября 2016 года и пробился в полуфинал ЧМ-2018 впервые в истории команды с 1990 года.
Следующие матчи англичане проведут в Лиге наций против Хорватии (12 октября) при пустых трибунах и Испании (15 октября).
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