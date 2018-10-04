Гарет Саутгейт останется тренером сборной Англии по футболу до 2022 года

Минувшим летом специалист вывел команду в полуфинал ЧМ-2018.

Футбольная ассоциация Англии заключила с наставником национальной команды Гаретом Саутгейтом новый трудовой договор.

Новое соглашение рассчитано до окончания Чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает SportArena со ссылкой на Sky Sports.

Новый договор предусматривает значительное увеличение заработной платы Саутгейта, которая вырастет в полтора раза.

Помощник Саутгейта Стив Холланд также останется в главной команде страны до 2022 года.

Руководител ФА Мартин Гленн ставит перед наставником цель попадания Англии в четверку сильнейших команд мира в рейтинге ФИФА.

Саутгейт возглавил сборную Англии в сентября 2016 года и пробился в полуфинал ЧМ-2018 впервые в истории команды с 1990 года.

Следующие матчи англичане проведут в Лиге наций против Хорватии (12 октября) при пустых трибунах и Испании (15 октября).