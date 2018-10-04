После обвинений в изнасиловании Роналду не будет играть за сборную Португалии до конца года

Звездный футболист попросил тренерский штаб не вызывать его.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не будет выступать за сборную Португалии до конца года, сообщает O Jogo.

Звездный футболист сам попросил тренерский штаб команды не вызывать его. Это значит, что форвард пропустит ближайшие матчи против сборных Италии, Польши и Шотландии.

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Напомним, в начале осени португалец не был вызван на матчи Лиги Наций в сентябре, заявив, что хочет как можно лучше адаптироваться в новом клубе.

Напомним, на прошлой неделе американка Кэтрин Майорга призналась, что была изнасилована звездным футболистом в Лас-Вегасе в 2009 году. По результатам скандала, разгоревшегося в СМИ, полиция Лас-Вегаса возобновила расследования по делу об изнасиловании.

Ранее сообщалось, что Роналду отрицает все обвинения в изнасиловании.