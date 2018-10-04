Яблонец - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы и прогнозы букмекеров

После ничьей в 1-м туре с "Астаной" киевляне попытаются одержать первую победу в турнире.

Сегодня, 4 октября, киевское "Динамо" проведет свой второй матч в групповом этапе Лиги Европы. Его соперником станет чешский "Яблонец". Команды сыграют на поле чешской команды, в Стржельнице, в 22.00 по киевскому времени.

Смотреть матч Яблонец - Динамо онлайн можно на телеканале "Футбол 2".

Яблонец - Динамо: прогноз букмекеров

Несмотря на победы в трех последних матчах в чемпионате, дела у "Динамо" идут ни шатко ни валко. Качество игры, как и ранее, вызывает вопросы. Динамовцы по-прежнему проводят атаки со скрипом, полагаясь всецело на индивидуальные действия Виктора Цыганкова или Беньямина Вербича.

Сегодня проблема для команды Александра Хацкевича заключается еще и в том, что киевлянам никак нельзя допускать осечку. После домашней ничьи с "Астаной" "бело-синим" необходима только победа в гостях у "Яблонца", иначе перед спаренными поединками с "Ренном" турнирное положение будет чрезвычайно шатким.

По данным портала Betexplorer, который собирает данные ведущих букмекерских контор мира, шансы команд полностью равны.

Средний коэффициент на победу "Динамо" в сегодняшней игре составляет 2,72. Точно такой же коэффициент и на победу "Яблонца". Ничья оценивается показателем 3,14.

Составы команд на матч Яблонец - Динамо

Ко всему прочему, "Динамо" подходит к противостоянию в не самом лучшем кадром состоянии. Не сможет принять участие в матче травмированный Беньямин Вербич – один из тех игроков, которые благодаря индивидуальным действиям представляют хоть какую-то опасность для соперника. Неизвестно, в какой форме пребывает и вернувшийся в строй форвард Артем Беседин.

Что касается "Яблонца", то главный тренер Петр Рада планирует включить в состав вернувшегося в начале недели из лазарета украинского защитника Эдуарда Соболя, права на которого принадлежат "Шахтеру".

Интересно, что общая трансферная стоимость всех футболистов "Яблонца", по данным сайта Transfermarkt, примерно в 5 раз меньше стоимости игроков "Динамо". Так состав чехов оценивается в 12,1 миллиона евро, а украинского клуба – 66,80 миллионов.