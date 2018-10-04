Ворскла - Спортинг: где смотреть матч Лиги Европы и прогнозы букмекеров

Полтавчане встретятся с одной из самых именитых команд Португалии.

Сегодня, 4 октября, полтавская "Ворскла" проведет свой второй матч в групповом этапе Лиги Европы. Ее соперником станет португальский "Спортинг". Команды выйдут на поле стадиона "Ворскла" имени Бутовского в 19.55 по киевскому времени.

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Ворскла - Спортинг:прогноз букмекеров

"Ворскла" сейчас на большом психологическом подъеме: улеглись разговоры о финансовых проблемах, а также пошли вверх результаты. В чемпионате у полтавчан четыре победы подряд, благодаря чему они поднялись уже на четвертое место и опережают ближайших преследователей на пять пунктов, заодно вплотную приблизившись к «Александрии». Не стоит забывать и о матче 1-го тура Лиги Европы против лондонского "Арсенала" на выезде, где "Ворскла" не не ударила в грязь лицом и забила целых два мяча, хотя в итоге и проиграла - 2:4.

И все же шансы португальского "Спортинга" на успех в матче видятся гораздо выше. Интересно, что после шести туров чемпионата Португалии «Спортинг» также занимает 4-е место в своем национальном турнире. Успешно стартовал клуб и в Лиге Европы, победив дома «Карабах» - 2:0.

По данным портала Betexplorer, который собирает данные ведущих букмекерских контор мира, средний коэффициент на победу "Спортинга" в сегодняшней игре составляет 1.78. Ничья оценивается показателем 3,44, на победу "Ворсклы" дают коэффициент 4,95 к 1.

Составы команд на матч Ворскла - Спортинг

Общая трансферная стоимость всех футболистов "Спортинга", по данным сайта Transfermarkt, примерно в 13 раз превышает стоимость игроков "Ворсклы". Так состав португальцев оценивается в 156 миллиона евро, а украинского клуба – 12 миллионов.

При этом самым дорогим футболистом полтавчан считается полузащитник Владимир Чеснаков (1 миллион евро), а у "львов" - атакующий хавбек Бруно Фернандеш (30 миллионов).

Из-за травмы не сыграют против "Ворсклы" ведущий форвард Бас Дост, а также центральный защитник Жереми Матье, знакомый болельщикам, в основном, по "Валенсии" и "Барселоне". Еще одна существенная потеря – центральный хавбек сборной Аргентины Родриго Батталья.