Фонсека - кандидат на пост главного тренера Астон Виллы

Накануне клуб из английского Бирмингема отправил в отставку наставника команды Стива Брюса.

Бывший главный тренер английской "Астон Виллы" Стив Брюс покинул должность в среду, 3 октября. Теперь клубу нужно срочно искать нового наставника.

По информации Birmingham Mail, одним из кандидатов, рассматриваемых руководством клуба на пост тренера, является наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека.

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За поиски нового тренера взялся футбольный агент Жорже Мендеш, который состоит в хороших отношениях с португальцем, и должен сделать это до 20 октября.

Напомним, что минувшим летом Фонсека отклонил предложения "Эвертона" и "Вест Хэм Юнайтед" и продлил контракт с "Шахтером".

"Астон Вилла" на данный момент играет в Чемпионшипе (втором по рангу дивизионе Англии) и занимает 13-е место среди 24 участников.