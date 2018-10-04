Месси впервые в карьере забил 5 голов в двух стартовых матчах Лиги чемпионов

Однако до рекорда Криштиану Роналду в ЛЧ еще далеко.

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси впервые в своей карьере забил 5 голов в двух стартовых матчах Лиги чемпионов.

Вчера вечером "Барселона" обыграла «Тоттенхэм» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов (4:2), и Месси отличился дублем. Две недели назад хет-трик Лионеля помог "Барселоне" одолеть ПСВ (4:0).

Таким образом, впервые в карьере Месси в двух стартовых матчах ЛЧ забил 5 голов. Общий задел Месси в матчах Лиги чемпионов за карьеру составляет 105 мячей. Это второй показатель за историю после Криштиану Роналду, которого 119 голов в самом престижном турнире Европы.