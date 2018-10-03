цей матеріал доступний українською

Барселона победила Тоттенхэм в голевой феерии на Уэмбли, Коноплянка сделал голевой пас в победном матче Шальке в ЛЧ (результаты всех игр)

23:59, 03 октября 2018
Футбол
783 0
Месси забил два гола в ворота Тоттенхэма в матче Лиги чемпионов / Reuters

В Европе завершился второй игровой день 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором центральнм матчем было противостояние Тоттенхэм Хотспур и Барселоны на знаменитом стадионе Уэмбли в Лондоне.

Матч завершился со счетом 4:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Дубль в этом матче сделал капитан испанской команды и сборной Аргентины Лионель Месси. Еще дважды главная звезда клуба попал в штангу.

В другом матче дня, в Москве, украинский легионер немецкого "Шальке" Коноплянка выполнил голевой навес с углового, подав мяч на голову Уэстона Маккени, который забил единственный гол в игре и принес немецкому клубу победу.

Лига чемпионов

2-й тур

Атлетико Мадрид - Брюгге - 3:1

Боруссия Дортмунд - Монако - 3:0

Тоттенхем Хотспур - Барселона - 2:4

ПСВ Эйндховен - Интер - 1:2

Наполи - Ливерпуль - 1:0

Порту - Галатасарай - 1:0

Пари-Сен-Жермен - Црвена Звезда - 6:1

Локомотив - Шальке - 0:1

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #УЕФА#Барселона#Лига чемпионов#Месси