Барселона победила Тоттенхэм в голевой феерии на Уэмбли, Коноплянка сделал голевой пас в победном матче Шальке в ЛЧ (результаты всех игр)
В Европе завершился второй игровой день 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором центральнм матчем было противостояние Тоттенхэм Хотспур и Барселоны на знаменитом стадионе Уэмбли в Лондоне.
Матч завершился со счетом 4:2, сообщает официальный сайт соревнований.
Дубль в этом матче сделал капитан испанской команды и сборной Аргентины Лионель Месси. Еще дважды главная звезда клуба попал в штангу.
В другом матче дня, в Москве, украинский легионер немецкого "Шальке" Коноплянка выполнил голевой навес с углового, подав мяч на голову Уэстона Маккени, который забил единственный гол в игре и принес немецкому клубу победу.
Лига чемпионов
2-й тур
Атлетико Мадрид - Брюгге - 3:1
Боруссия Дортмунд - Монако - 3:0
Тоттенхем Хотспур - Барселона - 2:4
ПСВ Эйндховен - Интер - 1:2
Наполи - Ливерпуль - 1:0
Порту - Галатасарай - 1:0
Пари-Сен-Жермен - Црвена Звезда - 6:1
Локомотив - Шальке - 0:1