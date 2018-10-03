Тренер Динамо Хацкевич перед игрой Лиги Европы: надеюсь, что Беседин выдержит 90 минут

Наставник киевлян поделился своим мнением перед матчем 2-го тура группового этапа ЛЕ в Чехии.

На предматчевой пресс-конференции игры 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Яблонец" - "Динамо" главный тренер киевлян рассказал о своих ожиданиях от второй игры своей команды в Лиге Европы.

Во время пресс-конференции вспомнили также исторические моменты связанные с ветеранами Динамо, сообщает официальный сайт столичного клуба.

На вопрос о том, что сегодня день рождения у Виктора Каневского – легендарного форварда «Динамо» 50-х и 60-х годов, капитана первой чемпионской команды клуба и, в связи с этим, завтра ваши подопечные смогут сыграть так, чтобы можно было посвятить ему эту победу, тренер ответил:

- Та команда писала свою историю, а эта пишет свою. Любая победа важна, и думаю, что мы можем посвятить ее Каневскому. Но большинство футболистов из нынешней команды, возможно, даже не знают, кто это. Приходите к нам, проведите урок истории, никаких проблем.

На просьбу рассказать о ситуации в команде по персоналиям, тренер заметил:

- Вы знаете, я не очень разбираюсь в медицинских терминах. Завтра Вербич точно не поможет команде, а на какой срок он выпал – это вопрос к нашим врачам.

Что касается Беседина, то надеюсь, что Артем сможет сыграть 90 минут. Посмотрим, сколько он выдержит. Выбор у нас в этом звене небольшой.

Говоря о сильных сторонах «Яблонеца», тренер отметил:

- Команда дисциплинированная и тактически грамотная. Сейчас все команды умеют переходить из атаки в оборону, плюс стандарты в исполнении соперника действительно опасны.

А на замечание о том, что прошлый матч «Динамо» в еврокубках был против «Аякса», где команда попыталась сыграть на встречных курсах и была в этом не слишком успешной и, в связи с этим, не приехала ли она в Чехию по хорошей игрой, или все же за результатом, и насколько это сейчас совместимые вещи, ответил:

- Давайте мы все сейчас определимся, что для нас главное? Я приведу вам простой пример: недавно мы играли с «Мариуполем». Мы выиграли 2:0, и нас очень критиковали. А с другой стороны, прошлой весной мы тоже играли с ними и нанесли 24 ударов по воротам, 27 ударов в створ ворот, мы доминировали, но сыграли 1:1. Поэтому, я думаю, что все же главное – результат. В любом виде спорта.

Напомним, что матч «Яблонец» - «Динамо» состоится завтра (4 октября) в 22:00 по киевскому времени.