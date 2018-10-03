Киевское "Динамо" (Ю-19) обыграло болгарский Септември в матче Юношеской лиги УЕФА

Игра завершилась минимальной победой киевлян со счетом 1:0.

На старте своего турнирного пути в Юношеской лиге УЕФА «Динамо» в первом матче принимал болгарский «Септември» и победило.

Матч завершился со счетом 1:0, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Со стартовых минут подопечные Игоря Костюка завладели инициативой и начали вести игру. Однако быстрого гола не получилось. Гости уверенно оборонялись, а киевляне в основном обостряли ситуацию у чужих ворот навесами и прострелами с флангов.

Наиболее активными в первом тайме у «Динамо» были Цитаишвили, Булеца и Волошин, пытался нагнетать обстановку у чужих ворот Супряга, но пробиться сквозь оборонительные редуты болгар удалось лишь раз. После навеса с фланга Волошин, оторвавшись от соперника, ударом головой поймал на противоходе голкипера и открыл счет в матче.

Во второй половине встречи картина на поле принципиально не изменилась. Киевляне активно атаковали, особенно через левый фланг, но на прострел Цитаїшвілі партнеры не откликнулись, а удара Духана головой не хватило точности. Прекрасный удар из пределов штрафной нанес Булеца, но попал в перекладину, а выстрел Волошина с 10 метров парировал вратарь.

Гости если и атаковали, то изредка. По факту, особой работы у Кучерука не было. На фоне такой игры болгар наставник «Динамо» в середине тайма перестроил игру и выпустил второго форварда. За несколько минут «Септемврі» и вовсе остались вдесятером из-за удаления Косово.

Но, несмотря на все усилия, счет на табло не изменился. 1:0 - минимальная победа «Динамо».

Юношеская Лига УЕФА. Первый раунд. 1-й матч

03.10.2018. Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского

«Динамо» (U-19) - «Септемврі» (U-19) – 1:0 (1:0)

Голы: Волошин (40)