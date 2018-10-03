Перед матчем с Зарей Шахтер проведет турнир по FIFA19 среди болельщиков на Fan Fest

В день матча на стадионе будет организован Shakhtar Fan Fest, где владельцев билетов в сектора 20–29 ждут грандиозное фаер-шоу, футбольные аттракционы, битва клубных маскотов и многое другое.

7 октября в Харькове «Шахтер» в рамках 11-го тура Премьер-лиги примет луганскую «Зарю»

Стартовый свисток на ОСК «Металлист» прозвучит в 17:00, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

В день матча на стадионе будет организован Shakhtar Fan Fest. Владельцев билетов в сектора 20–29 ждут грандиозное файер-шоу, футбольные аттракционы, битва клубных маскотов, выступление музыкантов, работа диджеев и многое другое. Начало в 15:30.

Участие в Fan Fest примет игрок «Шахтера». Он проведет мастер-класс на нескольких аттракционах, раздаст автографы и сфотографируется со всеми желающими.

Одним из ярчайших моментов программы Shakhtar Fan Fest станет турнир по FIFA 19 на ОСК «Металлист» (начало в 10:00 в Club 1936). Подать заявку на участие можно онлайн. Стоимость – 250 гривен. Необходимо купить билет в Club 1936 в VIP-кассе в течение 24 часов после подачи заявки на регистрацию в турнире. Детали по телефону 0 800 300 314.

Приобрести билеты на матч «Шахтер» – «Заря» можно:

- в кассах стадиона (ежедневно с 10:00 до 19:00);

- на официальном клубном сайте shakhtar.com;

- в мобильном приложении Shakhtar Tickets;

- на сайтах-партнерах клуба (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);

- в розничной торговой сети Харькова.

В клубе призывают болельщиков приходить на футбол заранее и всей семьей!