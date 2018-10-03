Олимпик объявил о назначении Шевчука главным тренером, Ротань стал его ассистентом
Новым главным тренером донецкого «Олимпика» назначен 39-летний Вячеслав Шевчук. К своей работе он приступает с сегодняшнего дня. С тренером подписан контракт сроком на один год – до декабря 2019 года.
Об этом сообщает официальный сайт "Олимпика".
Ассистентом главного тренера стал экс-игрок «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Руслан Ротань. Тренером вратарей назначен Владимир Савченко. За физподготовку футболистов будет отвечать Антон Дьяченко.
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Уже сегодня новый тренерский штаб «Олимпик» был представлен президентом клуба команде, началась подготовка к матчу 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо». Дебют Вячеслава Шевчука на тренерском мостике дончан состоится в воскресенье, 7 октября, на НСК «Олимпийский».
Напомним, Вячеслав Шевчук - экс-игрок "Шахтера", за который он вытупал более 10 лет и закончил карьеру в 2016 году. Также Шевчук играл за "Днепр", запорожский "Металлург" и другие клубы. 54 матча Шевчук провел в составе национальной сборной Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня пост главного тренера "Олимпика" покинул Роман Санжар.