Ворскла продала 10 тысяч билетов на матч с португальским Спортингом

Поединок 2-го тура группового раунда Лиги Европы состоится в четверг в Полтаве.

По состоянию на утро 3 октября полтавская "Ворскла" реализовала 10 тысяч билетов на матч с лиссабонским "Спортингом", который состоится в четверг, 4 октября.

Поединок в Полтаве "Ворскла" - "Спортинг" пройдет в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Стадион вмещает 25 тысяч зрителей.

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Приобрести билеты на все три еврокубковых поединка команды (против "Спортинга", азербайджанского "Карабаха" и лондонского "Арсенала") можно онлайн на сайте Esport.in.ua.

Напомним, что "Ворскла" в стартовом матче Лиги Европы уступила "Арсеналу" на выезде со счетом 2:4.