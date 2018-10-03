Определилась дата проведения матча Шахтер - Динамо в УПЛ

Матч в Харькове состоится 3 ноября.

Украинская Премьер-лига огласила даты проведения матчей 13-го и 14-го туров чемпионата Украины в УПЛ.

В рамках 14-го тура состоится поединок с участием лидеров - "Шахтер" будет принимать "Динамо". Игра пройдет в субботу, 3 ноября. Начало - в 17.00. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Напомним, что все домашние матчи донецкий клуб проводит в Харькове, на стадионе ОСК "Металлист".

Отметим, что в последних трех очных противостояниях с горняками "Динамо" выходило победителем.