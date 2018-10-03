Определилась дата проведения матча Шахтер - Динамо в УПЛ
13:00, 03 октября 2018Футбол
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Матч в Харькове состоится 3 ноября.
ФК "Шахтер"
Украинская Премьер-лига огласила даты проведения матчей 13-го и 14-го туров чемпионата Украины в УПЛ.
В рамках 14-го тура состоится поединок с участием лидеров - "Шахтер" будет принимать "Динамо". Игра пройдет в субботу, 3 ноября. Начало - в 17.00. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Напомним, что все домашние матчи донецкий клуб проводит в Харькове, на стадионе ОСК "Металлист".
Отметим, что в последних трех очных противостояниях с горняками "Динамо" выходило победителем.
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