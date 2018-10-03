Экс-игрок Шахтера Шевчук возглавит Олимпик, в тренерский штаб войдет Ротань - СМИ

Ни Вячеслав Шевчук, ни Руслан Ротань не имеют тренерской практики на взрослом уровне.

Бывший игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук станет главным тренером «Олимпика», сообщает «Футбол NEWS».

В его тренерский штаб войдет экс-игрок «Динамо» и «Днепра» Руслан Ротань.

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Вячеслав Шевчук не имеет тренерского опыта на взрослом уровне, однако после окончания карьеры футболиста в 2016 году он работал с юниорской командой «Шахтера» (U-17). Также играл за сборную Украины среди ветеранов и работал экспертом на ТВ.

Руслан Ротань, который официально пока не объявлял об окончании карьеры футболиста, также без опыта работы тренером. Последним его клубом было «Динамо», которое он покинул этим летом.

Напомним, сегодня «Олимпик» объявил об отставке Романа Санжара.

Сейчас «Олимпик» находится на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков в 10 матчах. В последних пяти встречах дончане добыли две победы и трижды проиграли.