Динамо отправилось в Чехию на матч Лиги Европы без Вербича
11:08, 03 октября 2018Футбол
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Александр Хацкевич взял на поединок с "Яблонцем" 22 футболиста.
Беньямин Вербич / ФК "Динамо"
Киевское «Динамо» отправилось в Чехию на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против «Яблонца».
Главный тренер команды Александр Хацкевич взял на выезд 22 исполнителей. В списке отсутствует атакующий хавбек "бело-синих" словенец Беньямин Вербич, который накануне получил повреждение и может пропустить несколько матчей команды.
Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько
Защитники: Николай Морозюк, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Никита Бурда, Йосип Пиварич, Виталий Миколенко, Сидклей
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Евгений Смирный, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Миккель Дуэлунд
Нападающие: Назарий Русин, Артем Беседин
Матч "Яблонец" - "Динамо" начнется 4 октября в 22:00 по киевскому времени.
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