цей матеріал доступний українською

Динамо отправилось в Чехию на матч Лиги Европы без Вербича

11:08, 03 октября 2018
Футбол
228 0
Беньямин Вербич / ФК "Динамо"

Главный тренер команды Александр Хацкевич взял на выезд 22 исполнителей. В списке отсутствует атакующий хавбек "бело-синих" словенец Беньямин Вербич, который накануне получил повреждение и может пропустить несколько матчей команды.

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько

Защитники: Николай Морозюк, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Никита Бурда, Йосип Пиварич, Виталий Миколенко, Сидклей

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Евгений Смирный, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Миккель Дуэлунд

Нападающие: Назарий Русин, Артем Беседин

Матч "Яблонец" - "Динамо" начнется 4 октября в 22:00 по киевскому времени. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2018/19
Теги: #Лига Европы#Динамо Киев