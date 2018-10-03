Донецкий Олимпик остался без главного тренера Санжара

Специалист покинул коллектив после 5,5 лет работы.

Главный тренер донецкого «Олимпика» Роман Санжар покинул команду. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Имя нового главного тренера будет объявлено сегодня.

Вместе с 39-летним специалистом команду покидают его помощники – ассистент Алексей Змиевский и тренер вратарей Станислав Тищенко.

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Санжар возглавил «Олимпик» в апреле 2013 года. Тогда он вывел команду в УПЛ, в которой команда в сезоне 2016/17 заняла четвертое место и впервые попала в еврокубки. Также под руководством Санжара «Олимпик» доходил до полуфинала Кубка Украины.

Всего при Санжаре дончане провели 177 матчей, в которых победили 61 раз, сыграли 47 матчей вничью и еще 69 – проиграли. Разница мячей – 192:248.

Сейчас «Олимпик» находится на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков в 10 матчах. В последних пяти встречах донетчане добыли две победы и трижды проиграли.

Напомним, на прошлой неделе ушел в отставку и главный тренер "Арсенала-Киев" Фабрицио Раванелли. Вакантное место в "Арсенале" занял 62-летний Вячеслав Грозный.