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Донецкий Олимпик остался без главного тренера Санжара

10:37, 03 октября 2018
Футбол
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Роман Санжар покинул "Олимпик" после 5,5 лет работы / ВОТБ

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Имя нового главного тренера будет объявлено сегодня.

Вместе с 39-летним специалистом команду покидают его помощники – ассистент Алексей Змиевский и тренер вратарей Станислав Тищенко.

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Санжар возглавил «Олимпик» в апреле 2013 года. Тогда он вывел команду в УПЛ, в которой команда в сезоне 2016/17 заняла четвертое место и впервые попала в еврокубки. Также под руководством Санжара «Олимпик» доходил до полуфинала Кубка Украины.

Всего при Санжаре дончане провели 177 матчей, в которых победили 61 раз, сыграли 47 матчей вничью и еще 69 – проиграли. Разница мячей – 192:248.

Сейчас «Олимпик» находится на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков в 10 матчах. В последних пяти встречах донетчане добыли две победы и трижды проиграли.

Напомним, на прошлой неделе ушел в отставку и главный тренер "Арсенала-Киев" Фабрицио Раванелли. Вакантное место в "Арсенале" занял 62-летний Вячеслав Грозный

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Теги: #Олимпик Донецк УПЛ