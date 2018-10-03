Автор дубля в ворота Лиона Мораес: осталось неприятное послевкусие после такой ничьей

Форвард "Шахтера" прокомментировал итог игры с "Лионом".

Форвард «Шахтера» и автор двух голов в ворота "Лиона" Жуниор Мораес прокомментировал ничью в матче с французским клубом (2:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

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«Мы прекрасно знали, что «Лион» – сильная команда. Если бы меня спросили перед матчем, то я бы сказал, что ничья была бы неплохим результатом, но мы показали такой футбол, что осталось неприятное послевкусие после такой ничьи. Я могу поздравить команду за такой матч, но мы не можем вернуть время и исправить свои ошибки. Нас ждут другие матчи, сделаем все, чтобы пройти дальше. Лига чемпионов – это соревнование, в котором нельзя ошибаться. Ошибки могут стать фатальными. Нельзя играть вничью ни с «Хоффенхаймом», ни с «Лионом», если мы хотим пройти дальше.

Без болельщиков играть мне не нравится. Даже если бы были только болельщики «Лиона», то все равно было бы лучше. Всем нравится играть на заполненных стадионах», – сказал Мораес в интервью телеканалу "Футбол 1".

Напомним, "Шахтер" после дубля в исполнении Мораеса вел - 2:0, однако в итоге упустил важные очки, сыграв вничью 2:2.