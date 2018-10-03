Фонсека после матча с Лионом: для Шахтера ничего не потеряно

Тренер донетчан поделился эмоциями после матча с "Лионом" в Лиге чемпионов.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека поделился своим мнением после игры 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Лион - Шахтер.

Фонсека посетовал на невезение в этой игре, сообщает корреспондент УНИАН.

Отвечая на вопрос о том, какой момент матча стал переломным, Фонсека отметил: "На самом деле, мы имели преимущество, вели в два гола, но переломный момент действительно случился. Они нас "поймали" в самой трудной для нас зоне - последние 30 метров перед воротами. Сумели создать нам непреодолимые сложности. Соперник оказался очень классным, у них игроки высокого уровня. Собственно, это было очевидно еще до игры. Очень обидно. Мы действительно заслуживали победы".

Говоря о турнирных перспективах накануне матчей против "Манчестер Сити", Фонсека отметил: "Да, безусловно, при условии сегодняшней нашей победы все было бы очень сбалансированно и логично. Теперь нам предстоит две игры с сильнейшим соперником, но мы продолжаем бороться. Ничего еще не потеряно, сыграна только треть матчей группового турнира".

Говоря о проблемах команды в обороне, которые проявляются в последнее время, Фонсека заметил: "На самом деле это не всегда понятно и логично, когда игрока переводят с одного фланга обороны на другой, но тем не менее, Матвиенко провел очередной отличный матч. И я очень доволен его действиями. Повторюсь, нам просто не повезло в этой игре, очень обидное поражение".

"Если говорить о моей карьере, то у меня таких матчей еще не было. Но это может произойти при удачном стечении обстоятельств для соперника и полном невезении твоей команды", - подытожил Фонсека.

Как сообщал УНИАН, матч Лион - Шахтер завершился вничью (2:2), при том, что горняки упустили победу, ведя с разницей в два гола.