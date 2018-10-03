Реал сенсационно проиграл в Москве, Моуриньо снова не смог победить с МЮ (результаты всех матчей ЛЧ)
00:11, 03 октября 2018Футбол
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"Бавария" и "Аякс" сыграли вничью - 1:1.
ЦСКА (Москва) обыграл "Реал" / REUTERS
Завершились все восемь матчей вторника в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Действующий чемпион турнира мадридский "Реал" сенсационно проиграл на выезде московскому ЦСКА со счетом 0:1. Очередную осечку допустил "Манчестер Юнайтед" под руководством Жозе Моуриньо. На этот раз "Красные дьяволы" довольствовались ничьей в домашней игре с "Валенсией" - 0:0.
Как сообщал УНИАН, "Шахтер" поделил очки с "Лионом" на выезде - ничья 2:2. За ходом игры можно было проследить благодаря онлайн-трансляции на нашем сайте.
Лига чемпионов. 2 октября
Группа Е
АЕК - Бенфика - 2:3
Бавария - Аякс - 1:1
Группа F
Лион - Шахтер - 2:2
Хоффенхайм - Ман Сити - 1:2
Группа G
Рома - Виктория - 5:0
ЦСКА - Реал - 1:0
Группа Н
Ювентус - Янг Бойз - 3:0
МЮ - Валенсия - 0:0
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