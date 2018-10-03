Реал сенсационно проиграл в Москве, Моуриньо снова не смог победить с МЮ (результаты всех матчей ЛЧ)

"Бавария" и "Аякс" сыграли вничью - 1:1.

Завершились все восемь матчей вторника в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Действующий чемпион турнира мадридский "Реал" сенсационно проиграл на выезде московскому ЦСКА со счетом 0:1. Очередную осечку допустил "Манчестер Юнайтед" под руководством Жозе Моуриньо. На этот раз "Красные дьяволы" довольствовались ничьей в домашней игре с "Валенсией" - 0:0.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" поделил очки с "Лионом" на выезде - ничья 2:2. За ходом игры можно было проследить благодаря онлайн-трансляции на нашем сайте.

Лига чемпионов. 2 октября

Группа Е

АЕК - Бенфика - 2:3

Бавария - Аякс - 1:1

Группа F

Лион - Шахтер - 2:2

Хоффенхайм - Ман Сити - 1:2

Группа G

Рома - Виктория - 5:0

ЦСКА - Реал - 1:0

Группа Н

Ювентус - Янг Бойз - 3:0

МЮ - Валенсия - 0:0