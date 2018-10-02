Шахтер упустил победу в матче с Лионом в Лиге чемпионов

Гостевая игра завершилась вничью, со счетом 2:2.

В Лионе завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Лион" принимал донецкий "Шахтер".

Матч завершился вничью, со счетом 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил при пустых трибунах, что создавало необычную и не очень приятную атмосферу тишины и товарищеского характера игры, а не матча уровня Лиги чемпионов.

Тем не менее, Шахтер быстрее приспособился к этой ситуации. Дончане намного увереннее соперника и мощнее начали игру, имея преимущество по ходу всего первого тайма. А в концовке тайма забили вполне заслуженный и логичный гол. На 44-й минуте Жуниор Мораес замкнул фланговый прострел ударом точно в девятку ворот "Лиона", 1:0.

В самом начале второго тайма Лион имел ряд острых моментов, но, на 55-й минуте, гол вновь забил Мораес. Преимущество Шахтера достигло комфортных 0:2.

Казалось, что Лион должен был сломаться, прежде всего, психологически. Но соперник, наоборот, сумел "вернуться" в игру и в течение двух минут забил два гола, сравняв счет. Отличились Мусса Дембеле - на 70-й минуте, и Лео Дюбуа на 72-й.

В дальнейшем обе команды имели ряд моментов для того, чтобы вырвать победу, но матч так и закончился вничью.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.