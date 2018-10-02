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Ман Сити в концовке вырвал победу у Хоффенхайма, набрав первые очки в Лиге чемпионов

21:55, 02 октября 2018
Футбол
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Хоффенхайм - Ман Сити - 1:2 / REUTERS

"Манчестер Сити" добыл волевую победу над немецким "Хоффенхаймом" в группе F, где выступает донецкий "Шахтер". Немецкая команда открыла счет уже на 1-й минуте, Серхио Агуэро сравнял счет на 8-й минуте, и равновесие продержалось практически до финального свистка. 

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На 87-й минуте Давид Силва использовал оплошность защитников и забил решающий гол - 2:1. Отметим, что "Лион" и "Шахтер" - другие участники группы F - свой матч начнут в Лионе в 22.00 по киевскому времени.

В Турине состоялся также поединок "Ювентус" - "Янг Бойз". Туринцы одержали победу - 3:0.

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Теги: #Лига чемпионов