Ман Сити в концовке вырвал победу у Хоффенхайма, набрав первые очки в Лиге чемпионов
21:55, 02 октября 2018Футбол
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"Ювентус" крупно обыграл "Янг Бойз".
Хоффенхайм - Ман Сити - 1:2 / REUTERS
Завершились два матча Лиги чемпионов в рамках 2-го тура группового этапа.
"Манчестер Сити" добыл волевую победу над немецким "Хоффенхаймом" в группе F, где выступает донецкий "Шахтер". Немецкая команда открыла счет уже на 1-й минуте, Серхио Агуэро сравнял счет на 8-й минуте, и равновесие продержалось практически до финального свистка.
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На 87-й минуте Давид Силва использовал оплошность защитников и забил решающий гол - 2:1. Отметим, что "Лион" и "Шахтер" - другие участники группы F - свой матч начнут в Лионе в 22.00 по киевскому времени.
В Турине состоялся также поединок "Ювентус" - "Янг Бойз". Туринцы одержали победу - 3:0.
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